ముగ్గురు భార్యలు… 60 మంది పిల్లలు.. నాలుగో పెళ్లికి రెడీ

న్యూస్‌డెస్క్: కుటుంబ నియంత్రణ అన్న పదమే అతని డిక్షనరీలో లేదు. సంతానం కోసం ప్రభుత్వ పథకాలు సైతం అతనికి తృణప్రాయం. పాకిస్తాన్‌లోని క్వెట్టా ప్రావిన్సు వాసి, 50 ఏళ్ల సర్దార్ జాన్ మొహమ్మద్ ఖాన్ ఖిల్జీ ఓ సామాన్య బస్సు డ్రైవర్. అయితే ముగ్గురు భార్య ముద్దుల మొగుడైన ఖిల్జీకి 59 మంది సంతానం. మొన్నీమధ్యే మరో పుత్రుడు జన్మించడంతో ఆయన సంతానం 60కి పెరిగింది. ఆ కుమారుడికి హాజీ ఖుషాహల్ ఖాన్ అని పేరు పెట్టుకున్నాడు. ఇందరు పిల్లలున్నా ఖిల్జీకి మాత్రం ఇంకా తృప్తిగా లేదు.

మరింత మంది పిల్లలను కంటామని అతని ముగ్గురు భార్యలు మొత్తుకుంటున్నా నాలుగవ సారి పెళ్లి చేసుకోవాలని అతను తహతహలాడిపోతున్నాడు. ఆ వచ్చే భార్య ద్వారా మరింత మంది పిల్లల్ని కనాలన్నదే అతని కోరిక. భార్యలను, పిల్లలను తీసుకుని విహార యాత్రకు వెళ్లాలన్నది అతగాడి చిరకాల కోరిక. అయితే ఇంత మందితో ప్రయాణమంటే అతనికి చాలా కష్టమవుతోందట. అందుకోసం ప్రభుత్వం తనకో బస్సును కానుకగా ఇవ్వాలని ఖిల్జీ కోరుతున్నాడు. ఉమ్మడి కుటుంబమంటే ప్రాణం పెట్టే ఖిల్జీ తన ముగ్గురు భార్యలు, 60 మంది పిల్లలతో కలిసి ఒకే ఇంట్లో నివసించడం కూడా విశేషమే.

Sardar Jan, a resident of Quetta, became the father of the “sixtieth” child.

Sardarjan Mohammad Khan, a resident of Quetta, the Capital of Balochistan, said his sixtieth child was given birth yesterday.

Jan uttered the newborn child is a baby son and he named him Khushal. pic.twitter.com/OHxbYm35kW

— ShamshadNews (@Shamshadnetwork) January 3, 2023